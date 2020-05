Twijfels bij Oude Bieb Lewenborg over heropening

De Oude Bieb in Lewenborg overweegt om op 1 juni weer open te gaan. Het gebouw is al geruime tijd dicht vanwege de coronacrisis.

De Oude Bieb is een belangrijk sociaal ontmoetingspunt in de wijk. Met name veel ouderen komen langs voor een kop koffie en een praatje.

Momenteel wordt er druk overleg gevoerd wat er moet gebeuren als De Oude Bieb de deuren weer gaat openen. Het moet allemaal veilig en coronaproof. Er wordt overwogen om in de ochtend de gasten langs te laten komen en in de middag de winkel te openen. Een ding is zeker: Het samen eten zit er voorlopig nog niet in. Er is ruimte voor veertig mensen, maar door de anderhalve meter regel kunnen er maximaal acht mensen aanschuiven. En dat is te weinig.