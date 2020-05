Twaalf woningen korte tijd ontruimd vanwege freon-lekkage

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Aan de Goudlaan in de wijk Vinkhuizen zijn woensdagavond twaalf woningen van een portiekflat enige tijd ontruimd geweest vanwege een sterke gaslucht die in de flat geroken werd. Dat meldt de Groninger brandweer.

De melding van een gaslekkage kwam rond 21.20 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “In de portiek wordt een sterke gaslucht geroken”, vertelt brandweerwoordvoerder Arvid Klijzing. “Uit voorzorg hebben politieagenten twaalf woningen en de portiek ontruimd. Wij doen in de flat onderzoek. Daarbij maken we gebruik van een viergasmeter. Met dit apparaat kunnen we onder andere aardgas detecteren.”

Brandweerlieden halen een koelkast uit de berging. Foto: Joey Lameris – 112groningen.nl

Koelkast

Uit voorzorg werd een gebied rond de flat afgezet en werd de Goudlaan afgesloten voor het verkeer. Even na 22.00 uur ziet incidentfotograaf Joey Lameris van 112groningen.nl dat brandweerlieden twee koelkasten uit de berging van de flat halen. “Het lijkt erop dat deze koelkasten de oorzaak zijn. Energiebedrijf Enexis is zojuist ook gearriveerd.”

Lekkage van freon

Om 22.30 uur meldt Klijzing dat de situatie onder controle is. “Uit onderzoek is gebleken dat één van de koelkasten freon (CCl 2 F 2 ) lekte. Dit is een koelmiddel dat zich in koelkasten bevindt en qua geur erg op gas lijkt. Uit voorzorg gaan we nog wel alle gasmeters in de woningen controleren om een lekkage uit te sluiten. Daarna mogen alle bewoners weer terug naar hun woningen.”

Enige tijd later meldt Lameris dat de afzetting is opgeheven. De koelkast zal afgevoerd worden.