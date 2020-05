Tussenstand actie FC: 93% supporters hoeft geen tegemoetkoming

sport

Tot dusver hoeft 93% van de supporters van FC Groningen geen tegemoetkoming op hun seizoenkaart voor de wedstrijden die ze missen die door coronacrisis zijn afgelast.

FC Groningen is sinds vandaag een campagne gestart onder de hashtag #laatonsweereensjuichen om steun en solidariteit bij de supporters te zoeken in een financieel zware periode. Met de actie kunnen supporters aangeven of ze het geld terug willen voor de gemiste wedstrijden van dit eredivisie-seizoen dat niet is afgemaakt.

De club sneed al diep in eigen vlees met ontslagen en het inleveren van salarissen. Ondertussen levert de actie online de nodige reacties op en is #laatonsweereensjuichen trending topic op Twitter.