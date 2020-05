Trekker brengt manifest voor herstel biodiversiteit naar provinciehuis

nieuws

Foto: Marco Glastra (Groninger Landschap)

Veertien milieu- en landbouworganisaties uit de provincie Groningen hebben dinsdagmiddag het manifest voor een Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel aangeboden aan gedeputeerde Henk Slaghouwer. Dat deden ze op ludieke wijze, op de trekker en met een groot boeket wilde bloemen. Met het aanbieden van het manifest hopen de samenwerkende organisaties dat de provincie de regie neemt bij de uitvoering van de elf opgestelde actiepunten.

Het manifest, getiteld ‘Naar een rijk platteland’ is de Groningse uitwerking van het Deltaplan Biodiversiteit. Dat is een brede landelijke coalitie van landbouw- en natuurorganisaties om natuurverlies om te buigen naar herstel van biodiversiteit. Met de actiepunten in het manifest hopen de organisaties dnatuur in de provincie Groningen te verbeteren en te zorgen voor meer biodiversiteit, wat ook noodzakelijk is voor de landbouw en daarmee de voedselvoorziening: “De aantallen vlinders, insecten, weidevogels, akkervogels namen de afgelopen jaren allemaal af. Zonder biodiversiteit geen goed voedsel, geen rijke natuur en geen landschap om van te genieten”, zo schrijven de ondertekenaars.

De samenwerkende organisaties stelden veertien actiepunten op. De organisatie vragen in het plan onder andere om een samenhangende aanpak op gebiedsniveau voor natuur en landbouw, natuurvriendelijk beheer van akkerranden, slaperdijken, bermen en oevers, een circulaire landbouw die niet ten koste gaat van de biodiversiteit en het opzetten van een zogenaamde Deltalab. Dit lab moet zorgen voor monitoring, kennisontwikkeling en onderwijs over biodiversiteit te versterken.

Het manifest werd ondertekend door de volgende mensen en organisaties:

Jan Willem Kok, Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen

Freek Nieuwenhuis, Collectief Groningen West

Wouter Schep, Collectief Midden Groningen

Nel Sangers, Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels

Willem Dinkla, Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK)

Janneke Snijder, Gronings Particulier Grondbezit

Marco Glastra, Het Groninger Landschap

Kees Siderius, IVN Noord-Nederland

Peter Hellinga, Landschapsbeheer Groningen

Wietse Duursma, LTO Noord

Jan-Willem Lobeek, Natuur en Milieufederatie Groningen

Rombout Bennema, Natuurmonumenten

Raymond Klaassen, Rijksuniversiteit Groningen

Rieks van der Wal, Staatsbosbeheer