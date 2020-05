Treinverkeer tussen Assen en Hoogeveen start maandag om 14.00 uur weer op

nieuws

Foto: Stefan Verkerk - © ProRail

Het treinverkeer tussen Assen en Hoogeveen, wat sinds vrijdagmiddag stil lag door een aanrijding bij Hooghalen, wordt vanaf maandagmiddag 14.00 uur hervat. Dat meldt ProRail maandagochtend.

In de nacht van zondag op maandag is de gebroken bovenleidingsdraad vervangen. Dit verliep volgens spoorbeheerder ProRail zeer voorspoedig. De treinbeveiliging is inmiddels hersteld en gecontroleerd. De verwachting was dat het werk maandag pas rond 16.00 uur klaar zou zijn. Tijdens het spannen van de bovenleiding knapte er een kabel.

Vrijdagmiddag vond er rond 16.00 uur ter hoogte van Hooghalen een ongeluk plaats waarbij een Sprinter van de NS op een landbouwvoertuig botste. Bij het ongeluk kwam de machinist van de trein om het leven, twee passagiers raakten gewond.