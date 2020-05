Treinen tussen Groningen en Leeuwarden rijden weer na uitgelopen werkzaamheden

nieuws

Foto: Stefan Verkerk - © ProRail

Er rijden weer treinen tussen Groningen en Leeuwarden. Rond 15.30 uur werd het baanvak vrijgegeven waarna de eerste treinen weer over het traect konden rijden.

Sinds 24 april was het treinverkeer gestremd. In de eerste dagen werd er aan het spoor gewerkt tussen Groningen en Buitenpost, later ook tussen Buitenpost en Leeuwarden. Het was de bedoeling dat maandagavond het treinverkeer hervat zou worden maar voor de werkzaamheden was meer tijd nodig waarop ProRail aangaf dat het tot dinsdag 15.00 uur zou gaan duren. Uiteindelijk werd het 15.30 uur. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de komst van een extra sneltrein die vanaf december opgenomen gaat worden in het spoorboekje.

Nieuw wissel van 140 meter

De afgelopen dagen is er op meerdere plekken aan het spoor gewerkt. In Grijpskerk werden de perrons verlengt en in Zuidhorn werd het nieuwe derde perron dat gebruikt gaat worden door de pendeltrein die in de spitsuren rijdt, aangesloten op het hoofdnet. Daarnaast werd er in Zuidhorn een nieuw wissel van 140 meter geïnstalleerd waar met een hogere snelheid overheen gereden kan worden.

Relaiskasten

Dat de werkzaamheden langer duurden werd veroorzaak door werkzaamheden aan relaiskasten. Via deze relaiskasten wordt de spoorbeveiliging als de seinen, assentellers en overwegen aangestuurd. Vanwege de verdubbeling van het spoor tussen Hoogkerk en Zuidhorn is de infrastructuur volledig vernieuwd en moest dit opnieuw geïnstalleerd en ingeregeld worden. Dit kon dinsdagmiddag worden afgerond waarbij de treinen inmiddels weer volgens de dienstregeling rijden.