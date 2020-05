Treinen rijden stapvoets als eerbetoon tijdens begrafenis omgekomen machinist

nieuws

Foto: Stefan Verkerk - © ProRail

Treinen in heel Nederland hebben om klokslag 14.00 uur stapvoets gereden vanwege de begrafenis van de treinmachinist die vorige week vrijdag om het leven kwam bij het ongeluk bij Hooghalen. De actie is een eerbetoon aan de collega.

“Over een paar minuten wordt onze collega begraven”, meldt een hoofdconducteur via de intercom in een trein tussen Leiden en Den Haag. “Veel collega’s van ons zijn bij de uitvaart aanwezig. Wij rijden nu deze trein maar we willen graag in gedachten bij deze collega’s en nabestaanden zijn en daarom gaan we om 14.00 uur langzamer rijden. Aan u wil ik vragen om een minuut stilte in acht te nemen uit respect voor de nabestaanden en collega’s van de machinist die om het leven kwam. De vertraging die we hierdoor oplopen gaan we daarna weer proberen in te halen.”

Tyfoon

Na een minuut stapvoets rijden werd het eerbetoon afgesloten met het toeteren van de trein waarbij er een aantal keren kort op de tyfoon werd gedrukt. Behalve het stapvoets rijden hangen de vlaggen op de stations halfstok. In Groningen hangt de vlag halfstok boven het Hoofdstation.

Hooghalen

Het ongeluk vond vorige week vrijdag plaats ter hoogte van de Oude Provincialeweg nabij Hooghalen. De Sprinter van Zwolle naar Assen botste op een onbewaakte spoorwegovergang op een landbouwvoertuig. De machinist van de trein kwam daarbij om het leven, twee treinpassagiers raakten gewond. De schade aan het spoor was enorm. Spoorbeheerder ProRail en ASSET Rail waren tot maandagmiddag bezig om de infrastructuur te herstellen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) liet zaterdag weten snel duidelijk te willen hebben over de toedracht van het ongeluk.

Een filmpje van het stapvoets rijden tussen Leiden en Den Haag uit piëteit voor de omgekomen machinist