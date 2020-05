Treinen en bussen rijden vanaf 1 juni normale dienstregeling, mondkapjes verplicht

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De treinen en bussen van de verschillende vervoersbedrijven gaan vanaf maandag 1 juni rijden volgens de normale dienstregeling. Mondkapjes worden tijdens het reizen verplicht. Dit gaat het kabinet woensdagavond bekend maken.

Het openbaar vervoer rijdt sinds halverwege maart volgens een aangepaste dienstregeling. In de praktijk betekent dit dat er een dienstregeling gereden wordt die lijkt op een zaterdag- of zondagdienstregeling. Het kabinet heeft besloten dat vanaf 1 juni alle bussen en treinen weer gaan rijden. Reizigers zijn dan wel verplicht om op zijn minst een niet-medisch mondkapje te dragen. Het kabinet volgt hiermee de lijn van de ov-bedrijven die eerder al op zo’n plicht hadden aangedrongen omdat het in het ov ondoenlijk is om anderhalve meter afstand te houden.

Voorwaarde van het kabinet is wel dat het virus op zijn retour blijft en niet opnieuw oplaait. Het kabinet zegt daarom dat iedere keer voor een maatregel versoepeld wordt gekeken gaat worden of het ook echt kan.