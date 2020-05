“Tijdelijke verlaging collegegeld voor internationale studenten”

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Lijst Calimero doet woensdag een oproep aan het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen om met een tijdelijke verlaging te komen van het collegegeld voor internationale studenten van buiten de Europese Unie die door de coronacrisis vertraging hebben opgelopen.

Calimero heeft de afgelopen weken met diverse internationale studenten gesproken. “Veel studenten en hun ouders leven in enorme financiële onzekerheid”, vertelt fractievoorzitter Floor Buigel van Lijst Calimero. “Er heerst ook een grote angst dat door de gevolgen van de coronacrisis de studenten niet genoeg studiepunten kunnen halen om hun studievisum te houden.” Het kabinet maakte onlangs bekend dat alle studenten die vertraging hebben opgelopen drie maanden van hun normale, wettelijke collegegeld van 2.083 euro terug kunnen krijgen. Internationale studenten van buiten de EU hebben hier ook recht op hoewel de compensatie van 583 euro niet in verhouding staat tot het collegegeld dat ze betalen van soms twaalfduizend euro per jaar. “De tegemoetkoming is een goede ontwikkeling, maar het is een druppel op de gloeiende plaat.”

De partij pleit daarom voor een tijdelijke verlaging van het collegegeld voor studenten. “Enkele universiteiten waren ons al voor. De Erasmus Universiteit Rotterdam geeft internationale studenten van buiten de EU de mogelijkheid om het komende academische jaar het normale, wettelijke collegegeld van €2.143 te betalen als er vertraging is opgelopen door de coronacrisis. Wij willen dat er zo snel mogelijk realistische financiële zekerheid komt voor deze achtergebleven groep internationale studenten. De RuG heeft een verantwoording naar haar studenten toe. Als andere universiteiten dit kunnen, zou de RuG niet achter moeten willen blijven.”