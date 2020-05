Testcapaciteit niet volledig benut: “Er is nagelaten om kwetsbare ouderen te testen”

nieuws

Een groot deel van de capaciteit om mensen te testen op corona is de afgelopen maanden onbenut gebleven. Dat meldt RTL Nieuws zaterdag.

Uit onderzoek blijkt dat de afgelopen weken maar tien tot zeventig procent van de beschikbare capaciteit om te testen gebruikt is. Hoogleraar Microbiologie Bert Niesters van het UMCG begrijpt niet waarom er in het begin zo weinig getest is. “Meer testen had zeker uitgemaakt. Zo is nagelaten om meer te testen onder kwetsbare ouderen in verpleeghuizen.” De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, riep half maart tijdens de uitbraak van het virus landen op om zoveel mogelijk te testen. Nederland koos er voor om het testbeleid in te perken en om alleen personeel in ziekenhuizen en risicopatiënten te testen.

De afgelopen weken kunnen meer mensen getest worden. Van mensen in de zorg, naar basisschoolleraren, mantelzorgers en straks vanaf 2 juni iedereen. Niesters begrijpt niet waarom er niet eerder is opgeschaald. “Want er is overcapaciteit, vanaf half maart al. We hebben capaciteit voor duizend testen per dag, terwijl ik er maar zo’n honderd haal. Dat is tien procent. Er komen nagenoeg geen monsters binnen.