Telescoopkraan haalt laatste liggers viaduct zuidelijke ringweg weg

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Met behulp van een telescoopkraan zijn woensdagochtend de laatste liggers van het viaduct over het Oude Winschoterdiep weggetakeld. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het gaat om de liggers van het viaduct dat al enige tijd niet meer gebruikt werd door het verkeer dat over de zuidelijke ringweg rijdt. Eerder werden de liggers van de viaducten bij de Hereweg, Helperzoom en de Lodewijkstraat al weggehaald. Nu was het viaduct bij het Oude Winschoterdiep aan de beurt. Om dit mogelijk te maken werd eerst een telescoopkraan geplaatst. Deze heeft daarna de liggers één voor één weggehaald en op een vrachtwagen geplaatst.

Het verwijderen is nodig omdat de zuidelijke ringweg in de toekomst via een nieuw tracé gaat lopen dat deels ondertunneld wordt.