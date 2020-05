Tafelbrug Aduard urenlang gestremd voor weg- en scheepvaartverkeer

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Door een storing kon de Tafelbrug aan de Albert Harkemaweg bij Aduard zondagmiddag urenlang niet gebruikt worden door het weg- en scheepvaartverkeer. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De problemen begonnen rond 13.20 uur. “De brug over het Van Starkenborghkanaal staat een klein stukje omhoog”, ziet Ten Cate. “Door de storing kan de brug niet meer omhoog en ook niet meer omlaag. Het verkeer kan er niet overheen rijden. Er staan diverse auto’s voor de brug te wachten, andere bestuurders kiezen er voor om om te rijden. In het kanaal ligt een schip. Dat kan ook niet verder varen. Een andere schipper is zojuist wel onder de brug doorgevaren. Dat paste maar net. Sommige fietsers en voetgangers besluiten om op de brug te klimmen en om op die manier hun weg te vervolgen.”

Ten Cate meldt om 14.20 uur dat een monteur ter plaatse is gekomen. Deze zou tot 17.00 uur bezig zijn om het euvel op te lossen. Inmiddels kan de brug weer gebruikt worden door het weg- en scheepvaartverkeer.