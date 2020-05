Taart voor winnaars Sociale Groningse Ondernemers Challenge

De winnende initiatieven van de Sociale Groningse Ondernemers Challenge ontvingen woensdag allemaal een taart. Met deze challenge ondersteunt de Gemeente Groningen ondernemers met een sociaal initiatief, bijvoorbeeld op financieel gebied of met workshops en adviezen.

Door de coronacrisis werd de geplande kick-off afgelast en besloot de organisatie taarten bij de winnende deelnemers te laten bezorgen. Mats Boswijk van Matsie kreeg er zelfs één uitgereikt uit handen van wethouder Carine Bloemhoff. Matsie is een initiatief waarbij een rollator wordt omgebouwd in twee loopfietsjes voor kinderen. Één van de fietsjes gaat naar de klant en één gaat naar een kind of instelling die niet over financiële middelen beschikt om iets als een fiets aan te schaffen.

Zo zijn er nog talloze andere initiatieven in Groningen die op een duurzame manier sociale impact willen maken, maar ook geld willen verdienen om van te kunnen leven. Door de Challenge kunnen die ondernemers hun onderneming een kick-start geven. Deelnemers moesten een plan van aanpak inleveren en uit die deelnemers werden winnaars gekozen die in aanmerking komen voor de steun.