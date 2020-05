Studentenpartij SOG maakt zich zorgen over situatie studenten

nieuws

foto: Bob de Vries

Studentenpartij SOG roept het college van bestuur van de RUG op, meer aan de situatie van de studenten te denken. Dat meldt de Universiteitskrant.

“Niet alleen docenten en ondersteunend personeel, maar ook studenten doen grote offers tijdens de coronacrisis,” aldus Marieke Klijnstra van de SOG. “Er zijn nu veel studenten die zich alleen voelen, concentratieproblemen hebben, of financiële problemen.” Klijnstra zegt ook dat velen het lastig vinden dat het beleid per faculteit verschillend is, bijvoorbeeld op het gebied van toetsing.

Het stoort de SOG dat het college van bestuur het beleid al heeft bepaald en het pas daarna aan de studentenpartijen voorlegt. De SOG wil dat er ook al in een eerder stadium wordt nagedacht over de effecten van het beleid voor studenten.