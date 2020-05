Studentenhuizen gelden als één huishouden

nieuws

Foto Andor Heij.

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin een studentenhuis geldt als één huishouden. Dat laat het CDA weten.

Het CDA was één van de initiatiefnemers om een studentenhuis zo aan te merken. Dat betekent dat de studenten geen boetes meer kunnen krijgen als zij zich niet aan de coronamaatregelen houden.

Studenten zeggen dat het onmogelijk is om in hun huizen anderhalve meter afstand te houden. Ook kunnen zij nu gezamenlijk in de tuin of hun balkon zitten. Buiten het huis moet wel de gepaste afstand bewaard worden.