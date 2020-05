Studentenbond wil einde aan ‘short stay’ huurcontracten

nieuws

De Groninger Studentenbond verzet zich, samen met de Lijst Calimero en Studentenorganisatie Groningen (SOG), tegen de plannen van de Stichting Studenten Huisvesting om zogenaamde ‘short stay’-contracten voor internationale studenten in stand te houden. De GSb vindt dat studenten vastzetten in contracten zonder enige huurbescherming niet de oplossing is tegen de kamer-problematiek.

De Rijksuniversiteit van Groningen wil dat de SSH behouden blijft om de opvang van internationale studenten in stand te kunnen houden. “We zijn blij dat de studenten via de universiteitsraad en daarbuiten de problemen van ‘short stay’ aankaarten, we willen een houdbare oplossing hebben in plaats van een tijdelijke en onzekere pleister”, vertelt Jan Willem Leeuwma, voorzitter van de GSb. “Het ‘short stay’-contract is nu een noodzakelijk kwaad dat op termijn zou

moeten verdwijnen om de stad leefbaar te houden voor iedereen.”

Volgens de studentenbond zijn de contracten bedoeld voor vakantiehuisjes of verhuur van korte duur, terwijl ze voor studentenhuisvesting vaak langer dan 6 maanden duren. Leeuwma: “In hoeverre kun je een contract van korte duur noemen als het voor een periode van 10 tot wel 12 maanden is. Geef alle studenten dezelfde huurbescherming en geef een student daarmee ook meer zekerheid.”