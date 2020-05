“Studenten zo weinig mogelijk met ov en niet in de spits”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het kabinet heeft donderdag met onderwijsinstellingen afgesproken dat studenten de komende tijd zo min mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer. In de spits mag er helemaal niet gereisd worden.

De afspraak staat te lezen in een Kamerbrief van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur. Het kabinet is in gesprek met hogeronderwijsinstellingen, vervoersbedrijven en veiligheidsregio’s om een deel van het onderwijs per 15 juni te hervatten. Het gaat dan om praktijklessen, tentamens en onderwijs dat online moeilijk te geven is. Of 15 juni realistisch is krijgen hbo’s en universiteiten volgende week te horen. Het open kunnen hangt behalve van de vervoersstromen ook af hoe scholen denken verantwoord open te kunnen.

De bedoeling is dat studenten die naar hun onderwijsinstelling gaan zoveel mogelijk van de fiets of de auto gebruik maken of lopend gaan. Het openbaar vervoer mag in de spits niet gebruikt worden. Tussen 11.00 en 15.00 uur gaat er een speciaal reistijdslot voor studenten komen, hoewel deze afspraak nog niet zwart op wit staat. Om de reizigersstromen in het openbaar vervoer ordentelijk te laten verlopen is het kabinet ook met werkgevers in gesprek hoe reizigers uit andere sectoren zoveel mogelijk verspreid kunnen worden.

Vanaf 2 juni gaat er weer een volledige dienstregeling gereden worden. In de bussen en treinen is vanaf dan veertig procent van de capaciteit beschikbaar om te kunnen voldoen aan de anderhalvemetermaatregel. Vanaf 1 juni is het dragen van mondkapjes verplicht.