Studenten Prins Claus Conservatorium spelen kamermuziek op Facebook

Foto: Prins Claus Conservatorium

De halfjaarlijkse kamermuziekweek van het Prins Claus Conservatorium is dit jaar in een andere vorm gegoten. Tijdens ‘De Muziekproeverij’ worden drie dagen ensemblewerken op de Facebook-pagina van het conservatorium geplaatst.

De musici zouden zich in de maanden voorafgaand aan deze week voorbereiden door regelmatig te repeteren en wekelijkse lessen van een coach te volgen. Dat kon helaas niet in verband met het coronavirus. In plaats daarvan hebben de studenten individueel hun partij opgenomen en samengevoegd tot één geheel. Ook de lessen met hun coach en repetities werden online gevolgd.

De muziekproeverij is een afsluiting van een periode waarin de studenten muziek van o.a. Morten Lauridsen, Joseph Haydn en David Uber ten gehore brengen.