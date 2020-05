Studenten die door coronacrisis vertraging oplopen krijgen geld terug

nieuws

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs. Foto: rijksoverheid.nl

Studenten die door de coronamaatregelen vertraging oplopen en zich na de zomervakantie opnieuw moeten inschrijven terwijl ze voor de zomer al hadden af zullen studeren krijgen drie maanden les- of collegegeld terug. Dat is vrijdagmiddag besloten door minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs.

De regeling geldt voor alle studenten die tussen september en eind januari hun mbo-, hbo- of universitaire diploma halen. Het kabinet zegt niet te gaan controleren of hun vertraging ook daadwerkelijk door de coronacrisis komt. Ook zijn er afspraken gemaakt over laatstejaars studenten van wie de basis- of aanvullende beurs in de zomervakantie afloopt, maar die door de crisis nog geen stage hebben kunnen lopen. Zij krijgen eenmalige compensatie. Als blijkt dat zij in de herfst nog geen stageplaats hebben kunnen vinden moeten er alternatieven worden bedacht voor het kunnen afronden van de studie.

Minister Van Engelshoven zegt dat jongeren en studenten hard geraakt worden door de coronapandemie. Behalve het verliezen van bijbaantjes en geen zicht hebben op leuke evenementen als festivals en cafébezoek is ook het perspectief op de arbeidsmarkt voor hen veranderd. “En daarom vind ik het belangrijk dat we de groep die nu onvermijdelijk vertraging heeft, gecompenseerd gaat worden”, laat de minister aan de NOS weten. In totaal gaat er vijfhonderd miljoen euro extra uitgetrokken worden. Tweehonderd miljoen gaat naar studeren die nu niet kunnen afstuderen, 244 miljoen is beschikbaar voor scholieren in het basis- en voortgezet-, middelbaar beroepsonderwijs die achterstanden hebben opgelopen.