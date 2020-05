Studenten delen 200 iftar maaltijden uit: “Het voelt fantastisch.”

Tweehonderd iftar maaltijden werden afgelopen weekend uitgedeeld door de islamitische studentenvereniging Deen. Iftar is de eerste maaltijd die moslims tijdens de ramadan eten na een dag vasten.

Normaal is die maaltijd een moment om gezellig bij elkaar te komen, maar door de coronacrisis kon dat niet. Daarom besloot de studentenvereniging om de maaltijden bij de Turkse moskee in de stad uit te delen aan iedereen die daar behoefte aan had.

“Elk jaar organiseren wij een iftar maaltijd hier binnen, maar helaas door de huidige omstandigheden met de corona kunnen we dat niet doen,” vertelt student Mohamed Mahamuud. “Dus toen dachten we: oké, dat is een beetje een negatieve sfeer, we zetten hem om in positiviteit en we delen dan maar gewoon een iftar maaltijd uit. Dus als de mensen niet naar ons kunnen komen, dan kunnen ze tenminste naar ons komen en eentje ophalen.”

Iedereen die daar behoefte aan had kon een maaltijd ophalen. “Dat kan gezinnen zijn die gewoon even zin hebben om een leuke ramadan te houden, dat kunnen daklozen zijn, iedereen die gewoon belang heeft om een pakket op te halen,” vertelt Sarah Khalil. “Zo willen we de ramadansfeer nog eigenlijk hier nog wel behouden, maar natuurlijk wel zo veilig mogelijk.”

Ze vinden het erg belangrijk om dit te kunnen doen. “We willen de ramadansfeer koesteren,” zegt Khalil. “We willen ook gewoon anderen helpen.” Mahamuud is het daarmee eens. “Het voelt echt fantastisch, ik ben er echt blij mee. We hebben fantastische vrijwilligers hier allemaal. Heel veel mensen hebben ons geholpen: veel winkeliers, alle mensen die hebben gedoneerd en alles hebben gedeeld op social media.”

Door de coronacrisis konden verliep de ramadan anders dan normaal. Khalil vindt dat jammer. “Maar we willen niet opgeven. Je moet gewoon accepteren dat het zo is, maar op deze manier gaan we wel door.”