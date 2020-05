Studenten Albertus bezorgen 1.500 oranje tompouces bij ouderen

nieuws

Foto: gewoonmensen.nl

Studenten van Albertus Magnus hebben op Bevrijdingsdag ruim vijftienhonderd tompouces rondgebracht bij oudere mensen in Groningen. “We hebben heel veel hartverwarmende reacties ontvangen.”

De actie in Groningen maakt onderdeel uit van een landelijke actie. “In totaal hebben we ruim 43.000 tompouces in het land rondgebracht bij ouderen”, vertelt Simonette Verwoest van gewoonmensen.nl. Gewoonmensen.nl is een vrijwilligersinitiatief dat bij het uitbreken van de coronacrisis opgericht is door vier studenten. Het doel van de vier is om vanuit hun hart kwetsbare mensen in deze onzekere tijd te helpen. “Eigenlijk ontstond al heel snel het idee om op Bevrijdingsdag iets te doen voor oudere mensen. We hebben er voor gekozen om voor deze actie niet onze hand op te houden bij een supermarkt of warenhuis voor tompouces, maar om het door middel van donaties mogelijk te maken.”

“Ze waren verrast, vonden het lief”

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een opbrengst van ruim 43.000 tompouces waarbij er door studenten van Albertus ruim vijftienhonderd in Groningen werden bezorgd. “Dit is een gigantische operatie geweest waarbij Stichting Star de organisatie in Groningen coördineerde. Eerst is men op zoek gegaan naar adressen waar men kon leveren en uiteindelijk is met heel veel telefoongesprekken alles geregeld waarna de studenten op pad konden. De mensen reageerden overigens erg enthousiast toen we bij hen voor de deur stonden. Ze waren erg verrast, vonden het lief en hadden soms ook duidelijk behoefte aan een gesprek. Er zaten ouderen tussen die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt en die wilden op Bevrijdingsdag toch nog wel graag iets vertellen over hun belevenissen toen.”

Meer naar elkaar omkijken

Verwoest hoopt ook dat het niet bij deze eenmalige actie blijft. “Ik hoop dat we aan deze coronacrisis overhouden dat we wat beter voor elkaar gaan zorgen en dat we wat meer naar elkaar gaan omkijken. In tijden van nood is het belangrijk om oog voor elkaar te hebben, maar ook buiten de crisissituaties moeten we mensen niet laten vereenzamen.”