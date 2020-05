Stremming spoor richting Assen brengt bijzondere treinen naar Zuidhorn

nieuws

Foto: Joffrey Schluter

Door werkzaamheden is er deze maand geen treinverkeer mogelijk richting Assen en Winschoten. Dit heeft als gevolg dat er opmerkelijke treinen opduiken op het traject richting Leeuwarden.

“Op de foto zien we de Bert Swartbrug bij Zuidhorn”, vertelt Joffrey Schluter. “Ik maakte deze foto donderdagavond om 18.40 uur en we zien een goederentrein die we hier normaal nooit zien. De machinist van de DB Cargo locomotief heeft zojuist Zuidhorn achter zich gelaten en is onderweg richting Leeuwarden om daarna door te rijden naar de Kijfhoek bij Rotterdam.” De trein donderdagavond betrof de eerste goederentrein die vanwege de spoorwerkzaamheden bij Groningen wordt omgeleid via Leeuwarden. Deze trein zal vanaf nu dagelijks rijden.

De goederentrein bestaat uit een aantal ketelwagens die voor- en achterop lopen. In het midden bevinden zich twee Oostenrijkse containerwagens die geladen zijn met subcoal pellets, een alternatieve brandstof. In de nachtelijke uren volgt een tegenbeweging waarbij een goederentrein vanaf de Kijfhoek via Leeuwarden weer naar Groningen rijdt. Deze trein rijdt vervolgens in de ochtenduren de gebruikelijke goederenrit naar Delfzijl en in de middag naar Roodeschool waarna om 18.27 uur vertrokken wordt vanuit Groningen richting Leeuwarden. De goederentrein heeft consequenties voor de sneltrein van 18.42 uit Groningen. Die rijdt namelijk op werkdagen niet.