“Straks om 19.58 uur zoveel mogelijk trompetten laten horen”

Zoveel mogelijk trompetten en andere blaasinstrumenten laten horen die op de Nationale Dodenherdenkingsdag om 19.58 uur het Taptoe-sigaal spelen. Dat is de grote wens van verschillende Oranjeverenigingen.

Dit jaar is het precies 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van het Duitse juk. Door de coronamaatregelen gaan nagenoeg alle herdenkingsplechtigheden niet door en wordt aan mensen gevraagd thuis twee minuten stilte in acht te nemen. “Het zou heel jammer zijn als we er nu juist in dit jaar helemaal niets aan doen”, zegt Bastiaan Anink van de Oranjeverenigingen in Etten-Leur. “Daarom roepen we iedereen op om straks om 19.58 uur het Taptoe-signaal te spelen. Steek het instrument uit het raam of ga in de tuin staan en laat de buurt horen dat je er bent.” Na het spelen van het signaal kan volgens Annink twee minuten stilte in acht worden genomen waarna het Wilhelmus gespeeld kan worden.

De partij voor het spelen van het Taptoe-signaal vind je op deze website.

Oproep

