Storing maakt reisinformatie op stations onmogelijk

nieuws

Foto: Mx1991 - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31819907

Door een storing kan er zondagmiddag geen reisinformatie gegeven worden op de borden en via de stationsomroepen. Dat laat de NS weten.

De problemen begonnen even na 14.00 uur. Op een station wordt de vertrektijd weergegeven op een digitaal bord, een zogeheten CTA, centraal bediende treinaanwijzers. Deze borden kunnen door de storing niet aangepast worden waardoor er geen actuele informatie getoond kan worden. Als alternatief kan de NS terug vallen op het omroepsysteem op de stations maar door de storing werkt deze ook niet. “Mensen die beslist met de trein moeten reizen kunnen het beste een reisplanner raadplegen”, laat een woordvoerder weten. “Dit kan via de website van de NS maar ook via de app.”

De storing vindt nagenoeg op alle stations plaats, ook op de stations die alleen door treinen van Arriva of andere regionale vervoerders bediend worden. De NS is druk bezig om het euvel te verhelpen. Hoe lang dit gaat duren is onbekend.

Door een technische storing is er op dit moment geen reisinfo beschikbaar op veel stations. Geen info op borden en via omroep. Plan uw reis met de reisplanner. — NS online (@NS_online) May 17, 2020