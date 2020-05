Stoepplantjes worden bekend en bemind

nieuws

Foto: Groene Minimalist

Wereldwijd is het al een tijdje aan de gang en nu ook in Groningen: anonieme stoepplantjes krijgen een naam en daardoor hopelijk ook meer waardering.



Je kan dit stoepgroen zien als iets dat met giftige en verontreinigende middelen moet worden bestreden, of als interessante en spontane mini-natuur dichtbij huis.

In Groningen is iemand die zich de Groene Minimalist noemt, inmiddels begonnen met het op naam brengen van wat er langs de weg groeit.

‘Door ‘botanische graffiti’ hoop ik stadsgenoten bewuster te maken van wat er allemaal voor moois groeit in onze stad. Want ook voor stoepplantjes geldt: onbekend maakt onbemind’.

Lees hier het hele verhaal: https://degroeneminimalist.nl/2020/05/10/botanische-graffiti-waarom-ik-met-krijtjes-op-pad-ga-om-stoepplantjes-te-benoemen/