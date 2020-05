Stoepkrijtactie toont solidariteit met protestbeweging in Amerika

nieuws

Foto: Groningen Feminist Network

Door Groningen Feminist Network en DecolonizeGroningen.nl zijn Eerste Pinksterdag verschillende straten in de stad met krijt van teksten voorzien.



George Floyd, een ongewapende zwarte man in Minneapolis, overleed maandag door politiegeweld. In meerdere Amerikaanse steden is het daarna tot grote onrust gekomen.

De Groningse stoepkrijters willen hun solidariteit tonen met de protestbeweging in Amerika. Ook stellen ze het Nederlandse systeem verantwoordelijk. ‘Nederland is niet onschuldig!’, schrijft het Groningen Feminist Network.