Stichting Oude Groninger Kerken gaat orgelconcerten livestreamen

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23904760

Stichting Oude Groninger Kerken en Bijzondere Locaties Groningen gaan volgende week twee orgelconcerten in de Der Aa-kerk livestreamen. Dat is woensdag bekendgemaakt.

De concerten vinden plaats op woensdag 3 en 17 juni. Op 3 juni gaat er muziek klinken van Johann Sebastian Bach en Jan Werlmers. Op 17 juni zijn er werken te horen van Vincent Lübeck en Johann Sebastian Bach. De concerten worden gegeven door organisten Peter Westerbrink en Leonore Lub. Vanwege de coronamaatregelen mogen er slechts dertig bezoekers aanwezig zijn in de kerk. Het concert van 3 juni is besloten maar voor die van 17 juni zijn nog een aantal kaartjes beschikbaar. Voor al die mensen die er niet bij kunnen zijn gaat het samen het bedrijf United Visions een livestream opzetten.

“Het is een unieke mogelijkheid om beide concerten toch bij te kunnen wonen en met beelden van het orgel en de kerk die je wellicht zo nog niet eerder zag”, aldus een woordvoerder. Beide concerten beginnen om 19.30 uur. De concerten zijn via deze link te bekijken. Wie in de kerk aanwezig wil zijn stuurt een mail naar dit adres. De toegangsprijs bedraagt tien euro. Bij binnenkomst vindt er een gezondheidscheck plaats.