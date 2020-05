Sterke stijging internetcriminaliteit in Groningen

nieuws

Foto: sxc.hu/profile/soopahtoe

Het afgelopen jaar registreerde de politie 280 cybercrime-delicten, een stijging met 72 procent vergeleken met het jaar ervoor (162). Dat blijkt uit cijfers die Dutch-Tech Magazine opvroeg bij de politie.

De meeste internetcriminaliteit van Noord-Nederland vond plaats in de gemeente Groningen, daar werden 122 delicten gemeld. Ook in Midden-Groningen (24), Westerkwartier (23) en Oldambt (22) waren er relatief veel registraties. Westerwolde (7), Loppersum (5) en Pekela (2) kenden in Groningen het laagste aantal cybercrime delicten.

In Nederland als geheel zijn grote verschillen te zien. Noord-Holland had afgelopen jaar de meeste delicten (1.591), gevolgd door Zuid-Holland (640) en Noord-Brabant (547). Zeeland kent, van alle provincies, het laagste aantal geregistreerde cybercrime-misdrijven.