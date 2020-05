Stadse cocktailbar: “Dit is heel goed nieuws, 1 juni moet onvergetelijk worden”

nieuws

Foto: Google Maps

Bij de Stadse cocktailbar Bramble aan de Noorderstationsstaat is verheugd gereageerd op de persconferentie die premier Mark Rutte (VVD) woensdagavond gaf. “Dit is echt hoopgevend.”

Door de coronacrisis moet de horeca de deuren sinds half maart gesloten houden. Vanaf 1 juni mag men weer open waarbij er maximaal tien personen op een terras mogen zitten waarbij er wel anderhalve meter afstand moet worden bewaard. “Dit is heel positief”, zegt Kees Douma van Bramble. “Ondanks de beperkingen die we in de persconferentie te horen hebben gekregen biedt het mogelijkheden. We hebben hier aan de Noorderstationsstaat een ruime gevel met een grote terras mogelijkheid waar we wel iets moois neer kunnen zetten.”

“Ik verwacht een grote toeloop”

Hoe het er precies uit gaat zien weet Douma nog niet. “Nee, daar is het nog te vroeg voor. Morgen willen we de koppen bij elkaar steken hoe we dit op een goede en mooie manier kunnen organiseren. Wat de premier overigens zei dat er van te voren gereserveerd dient te worden, dat lijkt mij heel verstandig. Ik verwacht namelijk dat het erg druk gaat worden. Mensen zijn echt toe om wat te drinken op een terras.” Wel laat Douma doorschemeren dat wat hem betreft 1 juni een onvergetelijke en Spaanse avond moet gaan worden.

Afhaalbox

Bramble haalde onlangs ook al het nieuws. Omdat de horecagelegenheid geen gasten mag ontvangen werd het idee geïnitieerd voor een afhaalbox met daarin een huiswijn, cocktail, olijven, chips en een kaas-worst-plankje. Deze box konden mensen vervolgens thuis of in het Noorderplantsoen versnaperen.