Stadse brandweer helpt bij schoorsteenbrand in Paterswolde

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Stadse brandweer heeft vrijdag geassisteerd bij een schoorsteenbrand aan de Duinstraat in Paterswolde. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 17.10 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit van de blusgroep Eelde ter plaatse werd gestuurd. Ook werd de hulp ingeroepen van een hoogwerker uit Stad. “Bij aankomst bleek dat de brand al grotendeels onder controle was”, vertelt Ten Cate die enkele minuten na de brandweer ter plaatse was. “Er zat een vuurhaard in het schoorsteenkanaal. De hoogwerker werd gestempeld waarna een brandweerman in de korf omhoog is gegaan. Hij heeft het schoorsteenkanaal schoongemaakt.” Het schoonmaken gebeurde met behulp van een rammeneur.

Binnen een half uur kon de brandweer terugkeren naar de kazerne. De schade is beperkt gebleven.