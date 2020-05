Stadschouwburg start weer met voorstellingen

nieuws

De Stadsschouwburg heropent op maandag 1 juni de deuren, met als openingsvoorstelling een speciale versie van ‘Mijn Ede’ door Marcel Hensema.

Toen in het voorjaar van 1984 de schouwburg na een jarenlange verbouwing feestelijk werd heropend, was de 14-jarige Marcel Hensema één van de spelers in de openingsvoorstelling.

Mijn Ede is een ode aan het gewone leven met personages die we allemaal kennen. De voorstelling is mede geinspireerd op het werk van de Groninger troubadour Ede Staal. Hensema zingt en speelt zowel in het Nederlands als in het Gronings.

Het gaat om een aangepast programma. Hensema staat op 1, 2 en 3 juni driemaal per dag op het toneel, telkens voor ongeveer 25 toeschouwers. De kaartverkoop start op 23 mei.