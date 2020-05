Stadsbestuur gaat in gesprek met waterschappen en provincie over droogte

nieuws

Op verzoek van de fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks gaat het stadsbestuur in gesprek met waterschappen en provincie over de gevolgen van de droogte voor de natuur in de gemeente Groningen.

Het gesprek is bedoeld om te onderzoeken hoe de negatieve gevolgen van de droogte voor de natuur in de gemeente opgevangen kunnen worden. Volgens beide partijen is het gesprek nodig omdat de natuur onder grote druk staat nu het voor de derde zomer op rij extreem droog lijkt te worden. De droogte is zo groot dat beken opdrogen waardoor het voortbestaan van zeldzame soorten planten en dieren onder druk komt te staan. De partijen noemen het belangrijk dat bij klimaatadaptatie de belangen van de natuur uitdrukkelijk meegenomen moeten worden. “Het weer verandert, om over het klimaat maar te zwijgen. Daar moeten we op inspelen en er moet geen tijd verloren gaan”, aldus raadslid Ceciel Nieuwenhout van GroenLinks.

Teveel geluisterd naar de belangen van agrariërs

Raadslid Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren vindt dat er de afgelopen jaren teveel geluisterd is naar de belangen van de agrariërs. “Om het voor boeren mogelijk te maken dat ze met grote machines op het land kunnen, is de grondwaterstand verschrikkelijk verlaagd. Dat is één van de redenen voor het huidige watertekort. Ook dit is een reden om aan te dringen op een nieuwe manier van landbouw en tegelijkertijd meer ruimte voor natuur”.

Wethouder deelt de zorgen

De zorgen werden woensdag geuit tijdens een raadscommissie. Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) van Groen en Klimaatadaptatie liet weten de zorgen te delen. Ze wil in overleg gaan met waterschappen en provincie over dit probleem.