Staatssecretaris: “Snel helderheid over toedracht dodelijk treinongeluk”

Foto: Stefan Verkerk - © ProRail

Er moet snel duidelijkheid komen over de toedracht van het dodelijk treinongeluk bij Hooghalen vrijdagmiddag. Dat laat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur weten in een Kamerbrief aan de Eerste Kamer.

“Het is belangrijk dat deze helderheid er snel komt”, schrijft de staatssecretaris. “De politie, de Inspecteurs Leefomgeving en Transport en de inspecteurs van de Inspectie SZW zijn direct ter plaatse gegaan voor onderzoek. De bestuurder van de tractor is ongedeerd en zal door de politie worden verhoord en daarna door de ILT worden bevraagd. Ook zullen passagiers worden gehoord. Bij het onderzoek worden de Automatische Ritregistratie van de trein en mogelijke camerabeelden betrokken. Aan de hand daarvan moet er meer duidelijkheid komen over de precieze toedracht.”

Medeleven

In de brief betuigt de staatssecretaris haar medeleven aan de familie, vrienden en collega’s van het slachtoffer. “Ook leef ik mee met de gewonde en geschrokken reizigers en het personeel van NS, ProRail en de hulpdiensten. Ik wens allen heel veel sterkte toe.”

Gesprekken over opheffen overweg waren gaande

Het ongeluk gebeurde vrijdagmiddag rond 16.00 uur ter hoogte van de Oude Provincialeweg ter hoogte van Hooghalen. De Sprinter van Zwolle richting Assen botste op een onbewaakte spoorwegovergang op een landbouwvoertuig. De machinist, een 58-jarige man uit Hardenberg, kwam om het leven, twee treinreizigers raakten gewond. Door de botsing ontspoorde de trein gedeeltelijk en ontstond er grote schade aan het baanvak. Tot maandagochtend is er geen treinverkeer mogelijk. Het ongeluk gebeurde op een particuliere onbewaakte overweg die opgenomen is in het Programma Niet Actie Beveiligde Overwegen. Door middel van dit programma worden circa 180 overwegen in Nederland opgeheven. Over het opheffen van deze overweg was ProRail in gesprek met diverse betrokkenen.