Sportscholen moeten creatief zijn: afhaalmaaltijden of buiten sporten

Sportscholen zijn boos dat ze door de coronamaatregelen tot september niet open mogen. Daarom moeten ze creatieve oplossingen bedenken om toch een beetje inkomen te houden.

Personal trainer Stefan Alfons uit de stad is daarom begonnen met het koken van Molukse maaltijden. “Ik wilde niet bij de pakken neerzitten. Toen dacht ik: laat ik nou eens gaan doen waar ik goed in ben. Dat is koken. Toen ontstond het idee om ophaalmaaltijden, Molukse maaltijden, klaar te maken en zo mijzelf van extra inkomsten te voorzien.”

Hij baalt wel dat hij zijn pand niet kan openen. “We hebben hier zo’n twaalf mensen op een dag, want wij trainen mensen één op één in een ruimte van 400 vierkante meter. Als je een contactberoep als kapper wel toelaat om hun beroep uit te oefenen, terwijl ze nooit die anderhalve meter kunnen handhaven, waarom zouden wij als personal trainers die op vijf meter afstand ons werk kunnen doen, dat niet mogen doen? Het allerergste is dat wij, wanneer we tot 1 september moeten wachten, allemaal geheid kunnen gaan aanmelden voor een faillissement. Ik heb hier vaste lasten van rond de 10.000 euro per maand.”

Klanten van een sportschool in Haren kunnen sinds woensdag buiten sporten.”Wij waren eigenlijk klaar om binnen te sporten. We hadden alles ingericht: looplijnen, stickers geplaatst, alles op de juiste afstanden geregeld. Dus ja, dit kwam wel een beetje als een donderslag,” vertelt eigenaar Geoffrey Müller. “Maar dit gaat heel goed. Het succes moet nog groeien, want we bieden wel iets anders aan dan normaal. Buiten hebben we geen fitnesstoestellen maar losse trainingsmaterialen.”

Toch hoopt hij dat ze snel weer binnen mogen sporten. “Ik heb nog steeds het idee dat ze er op terug komen en dat we hopelijk eerder mogen. Ik hoop stiekem op 1 juli.”