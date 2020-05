Sport en verenigingskantines ook per 1 juli weer open

nieuws

Foto Andor Heij: PKC'83- Noordscheschut.

De sport en verenigingskantines gaan per 1 juli waarschijnlijk ook weer open. Woensdag werd al bekend dat ook sportscholen, fitnessclubs, sauna’s en wellnessclubs, casino’s en speelhallen op die datum open gaan.

Deze instellingen zouden in eerste instantie per 1 september de deuren pas openen. Een definitief besluit valt eind juni. Dan wordt er ook gekeken of de maatregelen rond binnensporten versoepeld kunnen worden. Dit heeft te maken met diverse onderzoeken die zeggen dat het coronavirus zich binnen veel makkelijker verspreid dan buiten.

“Het is mooi dat er weer licht aan de horizon is”, reageert bestuurslid Robert Groninger van voetbalvereniging PKC’83. “We hebben nu weer een richtpunt. We wachten wel eerst de instructies van de KNVB af. We moeten de kantine dan wel op een veilige manier inrichten. We moeten niet zoiets krijgen als in het Duitse Leer, waar het coronavirus ineens weer de kop op steekt”.