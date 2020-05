Spoorwerkzaamheden in volle gang: “Ik vind die zeef indrukwekkend”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Ook dit weekend wordt er volop aan het spoor gewerkt tussen het Hoofdstation en het nieuwe opstelterrein De Vork. Vanwege de werkzaamheden is er deze hele maand geen treinverkeer mogelijk.

En er gebeurt veel. Zoveel dat het voor de toeschouwers die de werkzaamheden op de voet volgen nauwelijks bij te benen is. Dat komt ook omdat er over een lengte van vier kilometer gewerkt wordt. Spoorbeheerder ProRail legt tussen het Hoofdstation en De Vork een vierde spoor aan. Station Europapark krijgt een extra perron. Op het Hoofdstation worden de sporen ingekort, worden perronkappen weggehaald en is de ontmanteling van het rangeerterrein begonnen. Zo werden aan de zuidzijde van het Hoofdstation de afgelopen dagen al wissels weggehaald en werd de wasstraat, waar treinen worden schoongemaakt, ontmanteld.

“Dit vind ik misschien wel het leukste wat ik tot nu toe gezien heb”, zegt een jeugdige toeschouwer. “Met deze zeef worden de materialen van elkaar gefilterd. Heel leuk!” De zeef staat deze dagen ter hoogte van Groningen Losplaats. Om het vierde spoor aan te kunnen leggen moet er een ballastbed worden aangelegd. Dit bed wordt overigens pas aangelegd als er eerst een doek is neergelegd. Daar komt de ballast op en als dat bed stevig is kan de aanleg van de dwarsliggers en rails beginnen.

Dennis Smit maakte een filmpje van de zeef die zijn werk doet: