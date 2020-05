Spoorwerkzaamheden Groningen-Leeuwarden lopen vertraging op

nieuws

Foto: Stefan Verkerk - © ProRail

De werkzaamheden aan het spoor tussen Groningen en Leeuwarden gaan langer duren. De bedoeling was dat er vanaf dinsdagochtend weer treinen zouden gaan rijden, maar dit gaat niet lukken.

De werkzaamheden aan het spoor begonnen op 24 april. Spoorbeheerder ProRail had de hoop dat in de nacht van 4 op 5 mei het werk afgerond zou kunnen worden, maar verwacht nu op Bevrijdingsdag tot 15.00 uur bezig te zijn. Dit betekent dat er tot 15.00 uur geen treinen rijden tussen Groningen en Buitenpost. Tussen Buitenpost en Leeuwarden is wel treinverkeer mogelijk. Vervoersbedrijf Arriva zet bussen in.

De reden waarom het langer gaat duren zijn werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden aan de relaiskasten op het baanvak tussen Groningen en Zuidhorn. “Het gaat om de laatste fase van de werkzaamheden waarin we complexe wijzigingen uitvoeren aan deze kasten”, laat een woordvoerder van ProRail weten. “Het testen van de beveiliging die deze kasten aansturen zorgt voor uitloop. De anderhalvemetermaatregel is hierbij een extra uitdaging.”