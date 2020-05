Spoorwerkzaamheden Europapark op schema: “Lampjes van de seinen branden”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De spoorwerkzaamheden tussen het Hoofdstation en het nieuwe opstelterrein De Vork liggen op schema. Al ruim drie weken wordt er aan het spoor gewerkt.

In de hele maand mei kunnen er geen treinen rijden. Spoorbeheerder ProRail is bezig met diverse werkzaamheden. Tussen het Hoofdstation en De Vork wordt een vierde nieuwe spoor aangelegd. De andere drie sporen worden vernieuwd. Station Europark krijgt een nieuw perron, de Esperanto-spoorwegovergang wordt ontmanteld en op het Hoofdstation is men bezig met het weghalen van perronkappen en de start van de ontmanteling van het rangeerterrein.

“Lampjes branden”

Tussen het Hoofdstation en De Vork worden ook alle bovenleidingsportalen en seinen vernieuwd. Ter hoogte van voormalige Esperanto-overweg is een seinportaal gebouwd. “Vrijdagavond zijn de lampjes van twee seinen gaan branden”, vertelt fotograaf Patrick Wind. “Spoormedewerkers zijn druk bezig in relaiskasten om alles aan te sluiten en om alles te testen.” De seinen die geplaatst zijn, zijn uitgerust met led-lampen en een zogeheten cijferbord. Behalve de kleuren rood, geel en groen kunnen ze ook het cijfer 4, 6, 8, 10, 12 of 13 tonen dat voor de snelheid x tien staat die bij het volgende sein bereikt moet zijn.

Losstaand exemplaar

Op de redactie van OOG Tv kwam een vraag binnen waarom er maar drie seinen aan het portaal hangen terwijl er vier sporen zijn. ProRail liet daarop weten geduld te hebben want men was allang nog niet klaar. “Het vierde sein is inmiddels geplaatst”, vertelt Wind. “Alleen hangt deze niet aan het portaal maar is het een losstaand exemplaar.” Waarom hier voor gekozen is, is onbekend. Dit kan te maken hebben met de positie van afstand tot het volgende sein.

Door de werkzaamheden kunnen er geen treinen rijden richting Winschoten, Veendam en Assen. Treinreizigers worden met bussen vervoert.