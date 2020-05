Spoorwerkzaamheden Esperantostraat in volle gang: “Spectaculair”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Met een kraan die op de rails was geplaatst werd donderdagmiddag een seinportaal weggetakeld ter hoogte van de spoorwegovergang Esperantostraat. Het wegtakelen is een onderdeel van de omvangrijke werkzaamheden aan het spoor die deze maand plaatsvinden.

Door de werkzaamheden rijden er tot begin volgende maand geen treinen richting Assen, Veendam, Winschoten en Weener. “Het was spectaculair om te zien”, vertelt fotograaf Patrick Wind. “Ze hadden een kraan op spoorwielen gezet waarmee deze over de rails kon rijden. In de middag heeft deze kraan een seinportaal weggetakeld. Aan dit portaal waren drie seinen bevestigd. Of dit portaal ook weer terug komt in de oude vorm is mij onbekend.” Om het portaal weg te kunnen halen is ook de bovenleiding verwijderd.

De komende weken gaat er tussen het Hoofdstation en rangeerterrein De Vork veel werk verzet worden. Zo gaat er een vierde spoor aangelegd worden zodat er in de toekomst voldoende spoorcapaciteit zal zijn om treinen naar het nieuwe rangeerterrein te bewegen. Daarnaast krijgt station Europapark een nieuw perron en wordt de oude spoorwegovergang Esperantostraat ontmanteld. “Die ontmanteling is ook al begonnen, ze hebben al één slagboom weggehaald. De rest staat er nog.”