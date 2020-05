Spoorwegovergang Esperanto blijft, alleen niet in Groningen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Aannemer Strukton heeft vrijdagmiddag de spoorwegovergang bij de Esperantostraat ontmanteld. Toch gaat de overweg niet helemaal verdwijnen.

Deze maand wordt er tussen het Hoofdstation en het nieuwe rangeerterrein De Vork druk gewerkt aan het spoor. Eén van de deelprojecten betreft het ontmantelen van de spoorwegovergang Esperanto. Omdat er een vierde spoor wordt aangelegd vindt spoorbeheer ProRail de overweg te gevaarlijk. Vorige maand werd de overweg al buiten dienst gesteld en sindsdien maakt autoverkeer gebruik van de nieuwe Helperzoomtunnel en worden fietsers omgeleid via het Europapark.

Het ontmantelen van de slagbomen, de lampen en de bellen gebeurde echter heel voorzichtig. De komende tijd gaat de Esperanto-spoorwegovergang namelijk weer opgebouwd worden. Niet in Groningen maar wel in Wijster. In Wijster bevindt zich het Brandweer Opleidingen Noord, het BON. Dit is een groot oefencentrum waar brandweerlieden en andere hulpverleners realistische en complexe incidenten kunnen oefenen. Op het terrein staan al een Plan V-treinstel en een 1700-locomotief. Daar komt nu een volledige spoorwegovergang bij die onderdeel uit gaat maken van trainingen en oefeningen. Daarom zal Strukton de overweg volledig operationeel en werkend gaan opleveren. Daarmee gaat een grote wens voor het oefencentrum in vervulling.