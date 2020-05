Spoeddebat in Tweede Kamer over conflict eindexamens speciaal onderwijs

nieuws

Foto: Valerie Kuypers - rijksoverheid.nl

In de Tweede Kamer vindt woensdag een spoeddebat plaats over een hoog opgelopen conflict tussen minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs en de Kamerleden over de eindexamens in het speciaal voortgezet onderwijs.

Begin april besliste de minister dat de eindexamens in het voortgezet onderwijs vanwege de coronacrisis niet doorgaan omdat een goede voorbereiding alléén via online-onderwijs niet mogelijk was. Hun examen wordt nu bepaald op basis van de schoolonderzoeken. Slob vindt echter dat de examens in het speciaal voortgezet onderwijs wel door moeten gaan in de vorm van een mondeling examen. Scholieren in het vso hebben namelijk geen schoolonderzoek en doen alleen staatsexamen waarvan het mondeling examen een belangrijk onderdeel is.

Het besluit van Slob staat haaks op wat de Tweede Kamer wil. Een grote meerderheid van de Kamerleden wil namelijk dat ook deze examens niet doorgaan. Het speciaal voortgezet onderwijs zijn opleidingen voor middelbare scholieren die een lichamelijke of psychische beperking hebben.