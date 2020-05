Spelers tekenen voor loonoffer, veel steun voor FC Groningen

sport

Foto Sportphotoagency.com FC Groningen - PSV

De spelers van FC Groningen hebben vrijdag de handtekening gezet waarmee een loonoffer geformaliseerd is.

Dat werd vorige week afgesproken, omdat FC Groningen door de coronacrisis in de problemen was gekomen. Elf medewerkers raakten hun baan kwijt. “Ook wij als spelersgroep zagen de noodzaak van de situatie en er was dan ook geen discussie dat ook wij een gebaar dienden te maken”, aldus aanvoerder Mike te Wierik.

Er zijn diverse andere acties gestart om FC Groningen te helpen. De club meldt dat er inmiddels 5327 seizoenkaarten zijn verkocht. Daarnaast gaven 872 FC Groningen supporters een extra donatie aan de club. Dat leverde 26.462 euro op. Ook via diverse andere acties kan FC Groningen op steun rekenen.

“Het valt me op hoeveel mensen echt achter de club gaan staan nu de nood hoog is en solidariteit wordt gevraagd,” zegt algemeen directeur Wouter Gudde. “Heel veel mensen willen FC Groningen helpen in deze crisis en laten pure clubliefde zien”.