Spanning bij Pathé voor openen bioscopen

Bij de Pathé-bioscoop in de stad zijn ze nog druk aan het voorbereiden, want maandag is het zo ver: dan mogen ze weer dertig mensen per zaal binnenlaten. Daarvoor zijn natuurlijk wel maatregelen getroffen.

Voor de medewerkers van de bioscoop is het een spannende tijd, maar ze zijn wel blij dat ze weer gewoon films kunnen laten zien. “We hebben sinds 15 maart natuurlijk geen voorstellingen meer gehad, de deuren zijn gesloten, dus we zijn ontzettend blij,” vertelt theatermanager Esther Daems. “De medewerkers staan echt te trappelen om weer aan de gang te gaan. Het is wel spannend omdat we het natuurlijk net even wat anders doen dan normaal. We begeleiden mensen nu als het ware door de ruimte heen. We weten ook niet hoe de mensen zullen gaan reageren.”

Er zijn veel maatregelen genomen om het bioscoopbezoek zo veilig mogelijk te maken. Bij binnenkomst klanten hun handen desinfecteren, kaartjes moeten van tevoren gekocht worden en in de zaal krijg je een plek toegewezen. Je mag daar niet met meer dan twee mensen naast elkaar zitten. In de zaal wordt ook maximaal geventileerd.

Volgens Daems is het op deze manier niet rendabel om de bioscoop te openen. “Maar we proberen natuurlijk wel ook gewoon om er weer te zijn voor onze bezoekers, vaste bezoekers, en natuurlijk ook voor de medewerkers. Dus het is beter zo te draaien dan echt helemaal stil te staan, dat hebben we nu echt lang genoeg gedaan.”

Daems hoopt dat ze per 1 juli weer honderd mensen per zaal binnen mogen laten. “Maar dat kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen houdt, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Dit geeft ons de kans om alles uit te proberen en samen met de bezoekers te ondervinden hoe onze maatregelen vallen.”