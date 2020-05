SP gaat flyerend langs de deuren om huurverhoging van tafel te krijgen

nieuws

Jimmy Dijk (l) en Mechteld van Duin flyerend langs de deuren in de Oosterparkwijk

Ruim dertig mensen van de SP zijn zaterdag in verschillende wijken in de stad Groningen langs de deuren gegaan om folders te verspreiden. Met de folders wil men bewoners mobiliseren om de op stapel staande huurverhoging van tafel te krijgen.

“Samen met Mechteld van Duin heb ik in de Oosterparkwijk gefolderd”, vertelt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Door het mooie weer zaten veel mensen buiten waardoor we hen persoonlijk uit hebben kunnen nodigen voor de digitale bijeenkomst die aanstaande donderdag plaatsvindt. Tijdens deze bijeenkomst gaat het over de huurverhoging die men van plan is om door te voeren.”

‘Nul is genoeg’

Eerder diende de SP samen met de Partij voor de Dieren het initiatiefvoorstel ‘Nul is genoeg’ in. Met het voorstel wordt de gemeenteraad opgeroepen om zich uit te spreken tegen het verhogen van de huren per 1 juli 2020. De fracties vinden dat het college nieuwe afspraken moet maken met de corporaties zodat de huren niet hoger hoeven uit te vallen. Volgens het NIBUD kan vijftig procent van de huurders in Nederland een huurverhoging niet betalen en bij dertig procent ontstaan er betalingsproblemen.

Huurverhoging zorgt voor grote problemen

“Groningen is één van de gemeenten met de meeste armoedeproblematiek van het land. De jaarlijkse huurverhoging zorgt voor problemen bij vele huurders en bedreigt hen in hun bestaanszekerheid. De huurverhoging moet nu van tafel. Nul procent is genoeg!” De SP heeft momenteel ruim duizend huurders gemobiliseerd die in actie tegen de huurverhoging willen komen. Raadslid Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren: “Veel mensen komen door hoge woonlasten in de knel als een deel van het inkomen weg valt, dit is nu zeker niet het moment huren jaarlijks te verhogen. De Kamer verzuimt om stappen te zetten om de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren, daarom moet de gemeente samen met huurders, corporaties en gemeenteraad de druk in Den Haag verder gaan opvoeren.”

Het initiatiefvoorstel wordt op 10 juni aanstaande tijdens een raadscommissie besproken. Mensen die bij de digitale bijeenkomst van aanstaande donderdag aanwezig willen zijn kunnen zich aanmelden via deze website.