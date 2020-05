SP eist actie van gemeente voor thuisblijvende basisschoolleerlingen

nieuws

foto: OOGTV. basisschool swaoistee

De gemeenteraadsfractie van de SP heeft vragen gesteld aan het college van b&w over de situatie van kinderen uit de gemeente Groningen, die ondanks de heropening van de scholen toch nog thuis zijn. De gemeente moet de scholen bijstaan om deze kinderen te helpen, zo meldt de fractie dinsdagmiddag in een persbericht.

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat in Nederland nog zo’n 50.000 kinderen thuis zitten, ondanks de heropening van de scholen van vorige week. Vaak gaat het om kinderen in kwetsbare situaties voor wie deze situatie extra problematisch is, omdat ze met het thuisonderwijs ook al een achterstand hebben opgelopen.

Daarom wil de SP dat de gemeente bijspringt in deze situaties, omdat de scholen het nu te druk hebben en de leerplicht niet wordt gehanhaafd: “We kunnen niet laten gebeuren dat deze corona-crisis sommige kinderen nog meer op achterstand zet. Ieder kind heeft recht op onderwijs, dat zo belangrijk is voor hun ontwikkeling en toekomst”, aldus SP-raadslid Lucy Wobma.