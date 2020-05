Sneltrein gaat ook in Zuidhorn stoppen

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De extra sneltrein die vanaf december tussen Groningen en Leeuwarden gaat rijden gaat ook in Zuidhorn stoppen. Dat heeft de provincie Fryslân donderdag bekendgemaakt.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de dienstregeling hoe die er in december uit moet gaan zien. In de nieuwe situatie gaan er vier treinen per uur rijden, twee stoptreinen en twee sneltreinen. Om deze treinen te kunnen laten rijden zijn er aan het spoor de afgelopen anderhalf jaar allerlei aanpassingen gedaan. Zo is bijvoorbeeld het baanvak tussen Hoogkerk en Zuidhorn verdubbeld. Bij het inplannen van de treinen in de dienstregeling kwam men er achter dat beide sneltreinen een extra stop kunnen maken zonder dat er tijdverlies ontstaat. Op het traject zijn namelijk nog een aantal gedeelten enkelsporig. De wachttijd die op deze plekken zou ontstaan wordt nu gebruikt voor een extra stop. Er ontstaan geen tijdverlies omdat op andere delen op het traject de snelheid omhoog wordt gebracht.

Heel concreet betekent dit dat de stoptreinen alle stations blijven aandoen, de eerste sneltrein rijdt van Leeuwarden via Feanwâlden en Buitenpost naar Groningen. De tweede sneltrein rijdt van Leeuwarden en stopt in Feanwâlden en Zuidhorn om te eindigen in Groningen. Voor studenten die naar Zernike moeten, en hun reis in Leeuwarden of Feanwâlden beginnen, betekent de extra stop een tijdwinst van een kwartier. Of die tijdwinst ook echt gerealiseerd gaat worden is nog wel afhankelijk van een extra aansluitende bus die moet gaan rijden tussen Zuidhorn en Zernike. Daar is nog geen zekerheid over.