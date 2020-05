Sloop CiBoGa-boot bij stadsstrand in volle gang

nieuws

Foto: Erick Bakker

Nabij het stadsstrand is de sloop van de CiBoGa-boot in volle gang. De boot lag sinds 1998 op de plek maar moet nu wijken.

De officiële sloop begon afgelopen vrijdag maar nu is ook aan de buitenkant te zien dat de ontmanteling begonnen is. Met een hoogwerker wordt de houten betimmering weggehaald. De CiBoGa-boot werd in de jaren negentig gebouwd als tijdelijke voorziening voor de gebiedsontwikkeling van het terrein. Die ontwikkeling duurt veel langer waardoor de boot er langer ligt dan waar van tevoren rekening mee was gehouden. Inmiddels verkeert de constructie in zo’n slechte staat dat reparatie volgens de gemeente niet meer rendabel is. Ook verplaatsen is geen optie meer.

De vlonders van de boot gaan gebruikt worden voor de aanleg van ongeveer driehonderd vierkante meter extra stadsstrand. De exacte plaats van de vlonders moet nog bepaald worden. De sloop moet over 2,5 week afgerond zijn.