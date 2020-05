Sloop CiBoGa-boot begint eind volgende week; delen hergebruikt voor uitbreiding Stadsstrand

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Vanaf 8 mei gaat de gemeente Groningen beginnen met de sloop van de CiBoGa-boot, het houten kantoor in het Oosterhamrikkanaal aan de Bloemsingel. De ‘boot, die sinds 1998 in het water ligt, staat sinds eind maart leeg. De gemeente wil de vlonders van de boot gaan gebruiken om aan het Stadsstrand een kleine 300 vierkante meter extra lig-capaciteit te maken.

De boot is gebouwd als tijdelijke voorziening voor de gebiedsontwikkeling van het voormalige CiBoGa-terrein. Omdat het project lang duurde, ligt de boot er veel langer dan vooraf gedacht. De ‘boot’ verkeerd nu in slechte staat van onderhoud en is volgens de gemeente niet meer rendabel te repareren. Verplaatsen van het bouwwerk kan ook niet.

Nu is besloten om de vlonders te gebruiken voor de aanleg van ongeveer 300 vierkante meter extra stadsstrand. De exacte plaats van de vlonders moet nog worden bepaald, maar zal grenzen aan het huidige stadsstrand. De sloop van de boot begint op vrijdag 8 mei en duurt drie weken, vervolgens zal ook het plaatsen en klaar maken van de vlonders enkele weken duren. De ingebruikname van de vlonders en het stadsstrand gebeurt met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen.