‘Slapeloze nachten’ bij GCC over gevolgen coronacrisis voor ondernemers

De Groningen City Club, de belangenorganisatie van ondernemers in de binnenstad, vreest nog steeds voor de gevolgen van de coronacrisis. Veel ondernemers hebben het moeilijk omdat ze veel minder klanten hebben dan normaal.

Toch heeft de Groningen City Club er vertrouwen in dat er na de versoepeling van een aantal maatregelen op 1 juni weer meer mensen naar de winkels zullen komen. “Wat je ziet, en dat is ook de kracht van Groningen, is dat retail elkaar versterkt,” vertelt Eric Bos, voorzitter van GCC. “Als één schakel daarvan wegvalt, hetzelfde zag je natuurlijk met culturele instellingen zoals het Forum, dan heeft dat ook invloed op het totaal aantal bezoekers in de binnenstad. Als volgende week die terrassen open gaan zullen er meer mensen weer gebruik maken van de binnenstad.”

Toch betekent meer bezoekers niet dat er ook meer verkocht wordt. “Daar maak ik mij zorgen over, daar kan ik inderdaad slapeloze nachten over hebben. Normaal draai je aan de knoppen en zorg je voor een aantrekkelijke binnenstad, je zorgt voor evenementen… Dat is ook niet mogelijk op dit moment. Dat ontbreekt allemaal.”

Bos denkt dat de crisis nog lang gevolgen zal hebben voor ondernemers. “De problemen zal je in de komende maanden uitgerold zien. Je kunt ook niet verwachten dat de overheid alle lasten van die ondernemers overneemt. Dus als er niet zo veel gebeurt dan gaat dit echt heel veel banen en heel veel winkels de kop kosten.”