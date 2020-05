Sissende snelkookpan laat hulpverleners uitrukken naar De Wijert

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpverleners moesten zaterdagavond in actie komen in de Nicolaas Beetsstraat in de Groningse wijk De Wijert. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Rond 23.00 uur kwam er op de meldkamer in Drachten een melding binnen van een aardgaslekkage. Daarop werd direct een tankautospuit ter plaatse gestuurd. “Eigenlijk bleek al heel snel dat het allemaal meeviel”, vertelt Lameris. “Brandweerlieden zijn direct nadat ze ter plaatse kwamen op onderzoek uitgegaan. Ze ontdekten al snel dat het sissende geluid veroorzaakt werd door een snelkookpan die op het balkon van één van de woningen stond.”

De hulpdiensten zijn daarop weer teruggekeerd naar de kazerne.